Italo Ferreira e Ana Carla Medeiros anunciam fim do namoro - Reprodução do Instagram

Publicado 13/06/2024 17:09 | Atualizado 13/06/2024 17:10

O casal Ítalo Ferreira e Kali chegou ao fim. Os rumores de que o relacionamento estava em crise começaram a ganhar força após a influenciadora não ter parabenizado o surfista pelo título da etapa de Teahupoo da WSL, no final do mês passado. Este fato gerou burburinho entre os fãs, que começaram a especular sobre o status do namoro.

As suspeitas aumentaram quando os dois deixaram de postar homenagens no Dia dos Namorados. Segundo a colunista Mariana Morais, do Metrópoles, amigos próximos confirmaram que o namoro realmente chegou ao fim. "Eles já estavam enfrentando dificuldades há algum tempo", revelou uma fonte próxima ao casal, que preferiu não se identificar.

O romance entre Ítalo e Kali sempre foi marcado por altos e baixos. Eles anunciaram o namoro em janeiro de 2022, após uma viagem a Fernando de Noronha. Em maio do mesmo ano, o surfista anunciou a separação, mas o casal voltou a ficar junto em agosto. A relação sempre pareceu intensa e cheia de reviravoltas.