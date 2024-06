Filha de Silvio Santos alfineta Globo: 'Chega de surfar nossa onda' - Foto: Reprodução

Filha de Silvio Santos alfineta Globo: 'Chega de surfar nossa onda'Foto: Reprodução

Publicado 13/06/2024 16:41

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, colocou um ponto final nas homenagens promovidas pelo "Domingão com Huck" aos artistas do SBT. Em tom de brincadeira, a empresária pediu a Luciano Huck que parasse de "surfar na onda" da emissora. A herdeira também deu a entender que está vetada a participação dos famosos do canal na Globo.



A crítica foi feita nas redes sociais, onde Daniela expressou seu descontentamento por meio de um comentário. "Ah... Chega, né, minha gente? As homenagens aos nossos artistas serão feitas por nós, com muita honra. Chega de surfar nossa onda, rede Globo e senhor Luciano Huck", escreveu ela, finalizando o texto com risadas.



A publicação foi uma resposta a uma notícia de que Luciano Huck estaria interessado em homenagear Carlos Alberto de Nóbrega. O humorista de 88 anos é um ícone do SBT, conhecido por seu trabalho em "A Praça É Nossa". Daniela deixou claro que o reconhecimento dos artistas da emissora deve ser feito por eles, valorizando o legado construído no SBT.



Filha de Silvio Santos alfineta Globo: 'Chega de surfar nossa onda' Foto: Reprodução