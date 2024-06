Após ser chamada de brega, Bia Miranda detona internauta: 'Inveja' - Foto: Reprodução

Após ser chamada de brega, Bia Miranda detona internauta: 'Inveja'Foto: Reprodução

Publicado 13/06/2024 19:08

Nesta quinta-feira (13), DJ Rafael Buarque surgiu nas redes sociais para compartilhar uma situação preocupante envolvendo sua namorada, Bia Miranda. O famoso revelou que a ex-Fazenda, oito dias após dar à luz a Kaleb, passou mal e desmaiou inesperadamente. "Deu um susto", escreveu ele em um story no Instagram, descrevendo o momento inesperado.

“Mamãe deu um susto agora e desmaiou. Mas está tudo sob controle, graças a Deus”, afirmou Rafael, tranquilizando os fãs e seguidores que se mostraram preocupados. Com a grande repercussão do incidente, Bia Miranda também utilizou suas redes sociais para dar mais detalhes sobre o que aconteceu e como se sentiu.

“Foi de manhãzinha. Eu fui tomar banho e estava sentindo um pouquinho de cólica. Fui tomar banho e meu banho é quentão. Fiquei bastante tempo no banho e comecei a ficar tonta. Aí eu saí do quarto, gritei o Rafa [Buarque] e desmaiei na cama”, revelou a influencer, esclarecendo a situação. Ela mencionou que o desmaio ocorreu por não ter se alimentado por várias horas, o que a deixou fraca.

Apesar do susto, a famosa garantiu que já estava se sentindo melhor. “Eu não comi nada de manhã”, contou ela, em seguida compartilhando uma foto amamentando o pequeno Kaleb. Bia deu à luz ao filho com 38 semanas, em um parto normal, e ainda não mostrou o rosto do bebê publicamente, afirmando que isso acontecerá no tempo certo para o casal.