Camila Cabello revela valor de bolsa de gelo do MET Gala após rumoresFoto: Reprodução

Publicado 13/06/2024 21:19

Camila Cabello resolveu esclarecer os rumores sobre o valor de sua bolsa de gelo, usada no MET Gala deste ano. Durante uma entrevista com Jimmy Fallon no "The Tonight Show", nesta quinta-feira (13), a cantora compartilhou sua experiência inusitada e no Red Carpet, desmentindo os boatos de que o acessório teria custado US$ 25 mil.

No evento, a famosa desfilou com uma bolsa feita apenas de gelo, contendo uma rosa de bronze dentro. Jimmy Fallon mencionou os rumores sobre o custo exorbitante do item, dizendo: "A propósito, havia um boato de que sua bolsa custava US$ 25 mil ou algo assim." A cantora rapidamente esclareceu: "Eu vi um TikTok com muitos comentários e curtidas dizendo: 'Camila Cabello está sendo cancelada porque gastou US$ 25 mil nesta bolsa de gelo.' Eu pensei: 'Gente, é água congelada. Vocês podem fazer em casa! Custa água e uma rosa que achamos no Etsy.'", revelou.

A artista também detalhou um momento de tensão antes de subir os icônicos degraus do MET. Segundo ela, a bolsa quebrou acidentalmente quando alguém a moveu, pouco antes dela tirar as fotos no tapete vermelho. "Eu estava estressada, porque isso não foi planejado e isso é o que você menos quer que aconteça, é como um bando de pessoas famosas olhando para você tendo um colapso nervoso durante a fila antes de tirar sua foto no MET Gala", lembrou a ex-namorada de Shawn Mendes.

Apesar do imprevisto, Camila manteve a calma e decidiu segurar a bolsa na mão. "Depois que eu passei pelo tapete vermelho, eu coloquei ela em uma planta, afinal, era só água", comentou ela, divertindo a plateia.