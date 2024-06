Céline Dion revela diagnóstico de doença neurológica rara e incurável - Reprodução/Instagram

Publicado 14/06/2024 09:48 | Atualizado 14/06/2024 09:56

Céline Dion, uma das maiores vozes da música mundial, compartilhou momentos emocionantes ao mostrar como a Síndrome da Pessoa Rígida tem afetado sua capacidade de cantar. Prestes a lançar um documentário sobre sua batalha contra essa rara doença, que causa espasmos musculares severos, a cantora deixou fãs e seguidores comovidos ao chorar por não conseguir manter sua voz impecável como antes.

Em uma entrevista ao programa “The Today Show”, Céline explicou como a doença prejudica sua respiração e canto. “Quando tento respirar, meus pulmões ficam bem. É o que está na frente dos meus pulmões que fica tão rígido”, detalhou a cantora. A dificuldade em controlar os músculos essenciais para o canto tem sido um desafio monumental para a estrela, conhecida por sua potência vocal.

Apesar das dificuldades, Céline Dion mostrou uma determinação inabalável ao prometer seu retorno aos palcos. “Vou voltar ao palco, nem que eu tenha que me rastejar, nem que eu tenha que falar com as minhas mãos. Eu quero. Eu sinto falta disso”, declarou a artista, emocionando ainda mais seus fãs.

A expectativa pelo documentário só aumenta, prometendo mostrar não só a luta de Céline, mas também sua determinação de continuar a inspirar com sua arte. "E m esmo 'faiando' canta mais que muita gente', reparou um internauta. "Ele é perfeita. imagino o quanto está sofrendo com isso. Quem ama oque faz seja qual for a área vai entender. Que Deus ajude nesta missão", desejou outra.