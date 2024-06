Marilene Saade parabeniza Stenio Garcia pelos 92 anos - Reprodução / Instagram

Marilene Saade parabeniza Stenio Garcia pelos 92 anosReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2024 10:18 | Atualizado 14/06/2024 10:22

O ator Stênio Garcia e sua esposa, Marilene Saade, abriram o coração ao compartilhar detalhes de seu relacionamento no podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sergio Mallandro e Renato Rabelo. O episódio, que foi ao ar nesta quinta-feira (13), trouxe à tona a dinâmica do casamento aberto dos dois, além de histórias pessoais que surpreenderam os ouvintes.

Mari, de 56 anos, explicou com naturalidade a escolha pelo casamento aberto. “A vida é uma só. Existe a finitude da vida para todos nós. Amo pessoas. Ele fez um trabalho nesses 91 anos. Se ele quiser (outra pessoa), o mando ir e ainda sirvo com a bandeja”, brincou. Stênio, aos 92 anos, desconversou sobre o assunto, respondendo com bom humor: “Não tô sabendo disso!”

Ela, no entanto, continuou a explicar como funciona o acordo entre eles. “Você sempre soube e ainda disse que eu só podia namorar mulher. Chega uma hora na relação que depois de certos anos você sublima. Vira parceiro e quer ver a pessoa feliz. A gente sabe da finitude da vida. Se sou casada, não posso proibir a pessoa de viver. O combinado não sai caro”, ponderou.

Durante o bate-papo, Mari também relembrou uma situação de infidelidade de Stênio. Em 2003, véspera de Carnaval, o ator alegou estar ocupado com as gravações do seriado "Carga Pesada" e não pôde acompanhá-la aos desfiles na Marquês de Sapucaí. “Ele me deixou em casa sozinha. Um belo dia toca o telefone, era meia-noite. Minha mãe ligou e disse que a minha dinda viu o Stenio no restaurante com três homens e três mulheres. Tomar chifre assim ninguém gosta”, revelou.