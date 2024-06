Zac Efron quebra o silêncio sobre gravidez da ex, Vanessa Hudgens - Foto: Reprodução

Publicado 14/06/2024 21:17

Zac Efron não escondeu a emoção ao comentar sobre a gravidez de sua ex-namorada Vanessa Hudgens e da ex-colega de elenco Ashley Tisdale. Em entrevista ao Access Hollywood, na estreia de Family Affair, nesta quinta-feira (13), o ator falou com carinho das futuras mamães. "Elas serão as melhores mães de todos os tempos. Essas garotas, vocês estão brincando comigo?", declarou ele, entusiasmado.



Vanessa Hudgens está começando uma nova jornada na maternidade ao lado do marido, Cole Tucker. Enquanto isso, Ashley Tisdale, que já é mãe de Júpiter, de 3 anos, com Christopher French, também está animada com o novo bebê à caminho. A atriz compartilhou seus votos de felicidade para Vanessa, destacando a emoção de estarem grávidas ao mesmo tempo.

"Estou tão animada por ela e por esse novo capítulo em sua vida", escreveu Ashley em um story do Instagram. Durante um episódio de março do "Watch What Happens Live", a artista admitiu que faz tempo que não vê Vanessa. "Ela está trabalhando, eu estou trabalhando. Tenho uma filha. Então é como se, você sabe, ela tivesse um emprego de tempo integral", explicou.