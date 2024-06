Ex-BBB Marcelo Arantes critica Gianecchini em relato: 'Nunca esqueci' - Foto: Reprodução

Ex-BBB Marcelo Arantes critica Gianecchini em relato: 'Nunca esqueci'Foto: Reprodução

Publicado 14/06/2024 17:11 | Atualizado 14/06/2024 17:12

Nesta quinta-feira (13), Marcelo Arantes, ex-participante do Big Brother Brasil, usou suas redes sociais para criticar o ator Reynaldo Gianecchini. Marcelo relatou um incidente que teria ocorrido em 2008, durante um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, onde ele se sentiu ridicularizado por Gianecchini. “Ele estava no mesmo voo que eu, junto com o ator Sidney Sampaio, e ambos estavam na primeira fileira”, escreveu Marcelo.

Segundo o relato de Marcelo, o comportamento de Gianecchini foi desrespeitoso e ofensivo. “Ele olhava para o Sidney e fazia sinal com o rosto me apontando e dando risadinha, me ridicularizando. Nunca me esqueci disso”, desabafou o ex-BBB em seu Instagram. A situação teria ocorrido pouco depois de Marcelo se assumir gay publicamente no reality show.

O ex-BBB destacou que o comentário surgiu após um vídeo recente de Gianecchini falando sobre as críticas que recebeu ao interpretar uma drag queen no teatro. Marcelo aproveitou o momento para lembrar o episódio e criticar a postura do ator, que, segundo ele, foi contraditória em relação ao discurso de acolhimento e respeito à comunidade LGBT+.

Na entrevista, Gianecchini comentou sobre a falta de acolhimento dentro da própria comunidade LGBT+. “Tem uma galera, dentro da comunidade LGBT que não acolhe, isso é uma coisa que tenho falado. É uma comunidade que quer acolhimento, quer respeito e tem uma parcela dela que não acolhe, não respeita”, declarou o ator. Aparentemente, para Marcelo, o comportamento de Gianecchini no passado não condiz com suas palavras atuais.