Publicado 14/06/2024 13:14

Uma parceria entre o influenciador digital Chico Moedas e uma plataforma de streaming gerou grande polêmica na web após a divulgação de um vídeo promocional. A campanha, destinada a promover a nova temporada da série "The Boys" mencionou a traição do influenciador e o fim de seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza, o que deixou muitos internautas incomodados.



No vídeo, a traição cometida pelo influenciador foi tratada com tons humorísticos, o que não foi bem recebido pelo público. “Pra que isso? Poderia fazer a chamada da nova temporada sem citar esse caso, a coitada da Luísa, ela não merece essa humilhação“, desabafou uma fã nas redes sociais, refletindo o sentimento de muitos que acharam a referência "desrespeitosa".



A repercussão negativa não parou por aí. Outro internauta questionou a sensibilidade da campanha: “Gente, gostei do vídeo, mas não pensaram que a Luísa poderia ficar mal?”. A suposta falta de respeito com a cantora foi um ponto recorrente nas críticas, com muitos destacando que a menção à traição foi desnecessária e apenas buscava ganhar atenção às custas da cantora.



Os comentários continuaram a surgir, aumentando a pressão sobre a plataforma e Chico Moedas. “Falta de empatia com a Luísa. Citando o chifre que fez ela sofrer só pra ganhar like?”, disparou mais um usuário.