Ex-BBB Matteus teria usado cota racial para ingresso em universidade

Matteus - Reprodução/Globo

Publicado 14/06/2024 12:20 | Atualizado 14/06/2024 12:28

Matteus Amaral, de 27 anos, vice-campeão do BBB 24, está no centro de uma controvérsia após ter sua entrada na universidade questionada por internautas. Na quinta-feira (13), surgiram acusações de que o ex-BBB teria ingressado no Instituto Federal Farroupilha, no Campus Alegrete, utilizando cotas raciais.

O namorado de Isabelle, natural do Rio Grande do Sul, conquistou muitos fãs durante o reality show e terminou em segundo lugar na competição, mas já surgiu em algumas polêmicas. Agora, documentos oficiais do Instituto Federal Farroupilha foram divulgados na internet, revelando que Matteus se autodeclarou preto e estudante de colégio público de baixa renda no processo seletivo de 2014.

O edital para o curso de Engenharia Agrônoma, no qual ele foi aceito, foi publicado em 2013, oferecendo vagas específicas para diferentes grupos de cotistas, incluindo pretos, pardos, indígenas, e alunos de baixa renda. Assim, foram disponibilizadas 25 vagas, distribuídas entre cotas raciais e de renda, além de vagas para ampla concorrência.

Para quem não sabe, as cotas indicadas visavam atender alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, com diferentes faixas de renda, e grupos raciais específicos. O ex-BBB então teria se inscrito como preto e de baixa renda, aproveitando as políticas de inclusão do instituto. Vale destacar, no entanto, que o famoso trancou o curso no quinto período.



A polêmica sobre sua autodeclaração racial e de renda dividiram opiniões nas redes sociais, enquanto ele próprio ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. “Se isso for realmente verdade, parece que o bom moço não é tão bom moço assim, hein?”, ironizou uma internauta. “Se ele é preto para entrar na faculdade, eu sou idosa e quero minha aposentadoria já”, brincou outra. “O personagem foi por água abaixo”, apontou um terceiro. “Olha o verdadeiro vencedor aí! Não é assim que vocês falam? Eu adoro as voltas que o mundo dá!”, detonou mais um.

Ex-BBB Matteus teria usado cota racial para ingresso em universidade Foto: Reprodução