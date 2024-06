Influenciadora expõe turismo de Flay e Maria Lina em meio a tragédia no RS - Foto: Reprodução

Influenciadora expõe turismo de Flay e Maria Lina em meio a tragédia no RSFoto: Reprodução

Publicado 14/06/2024 10:58

A influenciadora Ellen Milgrau se envolveu em uma polêmica ao apontar que Maria Lina e Flay estavam no Rio Grande do Sul apenas a turismo. Ellen, que está na região realizando faxinas voluntárias em casas atingidas pelas enchentes, gravou um vídeo onde uma moradora local afirmava que a ex-namorada de Whindersson Nunes e a cantora não teriam contribuído com nada, apesar das promessas.



No vídeo, uma pessoa relatou que a ex-namorada do Whindersson Nunes e a ex-BBB pediram uma lista com itens necessários para ajudar as vítimas das enchentes, mas nunca entregaram nada. “Era como se fosse um turismo ali mesmo. Ela não faz nada”, afirmou a anônima. A denúncia gerou uma onda de críticas nas redes sociais, com seguidores questionando a veracidade das intenções das influenciadoras.



A anônima continuou detalhando o encontro: “Vieram atrás de mim, depois de uns quatro dias, chegaram ali na... ali onde a gente estava, na São Vicente. Me acharam, né? Foram atrás de mim. Falaram assim, ‘olha o que tu precisa, me dá aqui uma lista. O que tu está precisando?’”, contou, destacando que acreditou na promessa de ajuda, mas ficou decepcionada com a falta de ação.



Ela finalizou seu relato com indignação: “Passei minha lista ali pra eles e eles foram embora. Não voltaram. Aí me deram o número. Eu comecei chamando aquele número e eu acreditei realmente que eles iam fazer algum negócio. Era essa Flay e aquela Maria Alina. Aquela ex-Whindersson”, desabafou. A polêmica continua a repercutir, com muitos questionando as atitudes das influenciadoras em um momento tão delicado.