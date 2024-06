Climão! Ex-BBB Hariany Almeida vetada em atração de Virginia Fonseca - Foto: Reprodução

Climão! Ex-BBB Hariany Almeida vetada em atração de Virginia FonsecaFoto: Reprodução

Publicado 14/06/2024 11:33 | Atualizado 14/06/2024 11:37

As assessorias de Virginia Fonseca e Hariany Almeida entraram em rota de colisão após declarações conflitantes sobre um suposto veto no programa "Sabadou" do SBT. A esposa de Zé Felipe negou qualquer oposição à participação de Hariany, mas a equipe da ex-BBB conta uma história diferente. A divergência chamou a atenção da jornalista Fábia Oliveira.

Enquanto a assessoria de Virginia assegura que a produção do "Sabadou" não fez objeções à presença de Hariany, a equipe da influencer insiste que nunca houve tentativa de contato. "Eles foram gravar o especial de Dia dos Namorados do Programa do Silvio Santos e a Hariany já tinha outra gravação no PodDelas logo em seguida, então, não daria tempo de gravarmos outro programa na emissora", afirmaram.

Por outro lado, a dona da We Pinki e sua equipe alegam que a presença de Hariany e Matheus Vargas estava sendo analisada pela produção do programa. "A apresentadora não tomou conhecimento do pedido feito à produção, que por sua vez não deu negativa e sim, respondeu que iriam verificar internamente", explicou a assessoria.

A nota da assessoria de Hariany, de forma divergente, reafirma que não houve contato prévio: “Ninguém da equipe dela ou do namorado entrou em contato com a produção do 'Sabadou'. A informação não procede, não teve nenhuma negativa do outro lado porque não houve a tentativa.” A confusão segue sem um desfecho claro, deixando os fãs curiosos sobre o verdadeiro motivo por trás do desencontro.