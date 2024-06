Neymar - Reprodução

Nesta sexta-feira (14), Neymar Jr. foi visto no Shopping Brisamar, em São Vicente, no litoral de São Paulo, para cumprir uma tarefa: a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O craque da Seleção Brasileira visitou a galeria de lojas, onde sua presença inesperada surpreendeu os funcionários e o público.



Com sua habitual simpatia, o jogador compartilhou o momento nas redes sociais. “Faz muito tempo que eu não venho no shopping. [Estou aqui] no shopping de São Vicente, vim renovar minha CNH. Meus amigos saíram e vieram me acompanhar de manhã. Dá uma olhada no cidadão. Ó o estado dos caras [risos]”, brincou ele, mostrando seus amigos.



Atualmente curtindo suas férias no Brasil, Neymar contou sobre a noite anterior: “Ontem saímos, fomos no jogo do Flamengo, depois fomos na Anitta. Eu fui descansar, porque tinha compromisso cedo. Eles seguiram. Só que eu obriguei todo mundo a vir comigo”, contou.



O ex-namorado de Bruna Biancardi fez questão de gravar um vídeo para o filho de uma das funcionárias, emocionando a mãe do jovem fã. “Fala aí, Henri. Tô aqui para te mandar um abraço. Tô aqui com a sua mãe, que estava tremendo aqui. Abraço, fica com Deus, tá? Tchau tchau”, disse Neymar.

A presença do astro causou grande alvoroço no local, levando-o a agradecer o carinho recebido. “Infelizmente não dá para atender todo mundo, mas obrigada pelo carinho”, declarou. “Renovei minha carteira de motorista e meu RG. Como todo ser humano, fazendo as mesmas coisas.”, concluiu.