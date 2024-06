Anitta se declara para Peso Pluma no aniversário do cantor e web reage - Foto: Reprodução

Publicado 15/06/2024 10:33

O cantor mexicano Peso Pluma completou 25 anos neste sábado (15) e já começou o dia com uma surpresa especial de Anitta. A cantora, de 31 anos, não perdeu tempo e fez questão de expressar seu carinho logo de madrugada. Em suas redes sociais, a famosa compartilhou uma foto em preto e branco, onde aparece abraçando o artista.



No Stories do Instagram, a Poderosa colocou a tradicional música de "feliz aniversário" em inglês como trilha sonora. Além disso, Anitta marcou Peso Pluma na publicação e adicionou um emoji de coração vermelho, deixando claro o quanto ele é especial. Os fãs, claro, seguem eufóricos com qualquer demonstração de afeto entre os dois.



Anitta admitiu publicamente o affair recentemente, durante uma entrevista a um programa de televisão mexicano. "Nós nos amamos muito e acredito que é isso o que importa", revelou a funkeira. Ela acrescentou que prefere não rotular o relacionamento, dizendo: "As pessoas têm muito a necessidade de colocar rótulos nas coisas, mas gosto de viver a vida e ver o que rola".



Peso Pluma, que começou sua carreira musical em 2020, viveu um ano de sucesso em 2023. O cantor alcançou a façanha de ter seis músicas entre as 50 mais ouvidas do Spotify no mundo e acumula impressionantes 14 bilhões de visualizações no TikTok. Com mais de 48 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Assim como a diva pop, o artista tem se consolidado como uma grande promessa da música global.

