Mãe de Davi, campeão do BBB 24, 'afronta' haters e ostenta advogadosFoto: Reprodução

Publicado 15/06/2024 11:05

Elisângela Brito, mãe do campeão do BBB 24, Davi Brito, causou alvoroço nas redes sociais nesta sexta-feira (15) ao compartilhar um vídeo polêmico. Na gravação, a baiana afirmou estar bem assessorada juridicamente, apresentando seus advogados para lidar com qualquer ataque contra sua imagem.

“Vocês estão aí falando mal de mim, dizendo que é calabreso, hoje eu vou mostrar pra vocês meu empoderamento”, iniciou. Acompanhada de dois advogados um supostamente especializado em direito civil, e outro criminal, Elisângela fez questão de deixar claro que está pronta para qualquer batalha judicial.

“Olha, Jefferson, civilista advogado, Thalles, criminalista advogado (risos)”, apresentou ela, em tom confiante. A veterana, sem papas na língua, mostrou que não vai tolerar comentários ofensivos.



Em um tom de ameaça, ela finalizo: “Então querido, pare pra ver o calma calabreso, porque hoje eu estou bem assessorada de advogados viu?”. A declaração dividiu opiniões entre os internautas, repercutindo nas redes sociais.



"Tá se achando a mãe do Neymar. Quando eles descobrirem que um milhão não dá pra quase nada”, apontou uma seguidora. “Eu pergunto qual advogado se presta ao ridículo desta forma?”, questionou outro. “Pobre quando ganha dinheiro, é foda”, refletiu uma terceira. “Rapaz a enganação de 2024 foi essa família viu”, ponderou mais um.