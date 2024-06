Record deve apostar em Rachel para 'derrubar' SBT após saída de Eliana - Foto: Reprodução

Record deve apostar em Rachel para 'derrubar' SBT após saída de ElianaFoto: Reprodução

Publicado 15/06/2024 13:40

Rachel Sheherazade está em alta na Record e já tem novo desafio à vista. A partir de julho, a jornalista comandará um programa dominical que promete ser a nova aposta da emissora para alavancar a audiência. O objetivo é aproveitar a saída de Eliana do SBT, que deixa um espaço vago no horário, para atrair novos espectadores e consolidar a presença da Record nas tardes de domingo.



A produção do novo dominical começou nesta quinta-feira (13) e, devido à urgência da emissora, a estreia pode acontecer antes do previsto. Inclusive, pode estrear até mesmo antes do fim do reality show "A Grande Conquista", que Rachel apresenta desde abril. O reality show tem término marcado para 18 de julho, mas a expectativa é que o novo projeto de Sheherazade estreie no próximo dia 7.



O novo programa, ainda sem nome definido, será uma mistura de jornalismo e entretenimento, com reportagens e quadros. Será transmitido ao vivo, direto do estúdio, com convidados, mas sem a presença de plateia. A produção está sob a vice-presidência de Jornalismo, liderada por Antonio Guerreiro, e a direção será de Rafael Perantunes.



A nova atração entrará no ar entre 11h e 12h, substituindo os desenhos do Record Kids, e terá cerca de duas horas de duração. A ideia é que Rachel Sheherazade consiga elevar a audiência e entregar em alta para o programa "Acerte ou Caia!", com Tom Cavalcante, que também tem a missão de impulsionar o "Hora do Faro". Com a saída de Eliana do SBT, a Record acredita que a última atração terá um desempenho ainda melhor. Já o SBT aposta em um "Domingo Legal" mais longo para compensar a perda.