Paula Fernandes e Luan Santana Divulgação

Publicado 15/06/2024 11:54

Após anos afastada, Paula Fernandes finalmente abriu o jogo sobre seu desentendimento com Luan Santana. Em entrevista ao podcast PodDelas, a cantora sertaneja revelou detalhes inéditos sobre a briga que abalou sua amizade com o colega de profissão. Segundo a artista, tudo começou em 2019, durante a gravação da versão brasileira da música "Shallow", original de Lady Gaga e Bradley Cooper.

Na época, a parceria entre Paula e Luan na canção "Juntos" gerou uma avalanche de memes e críticas na internet. A recepção negativa do público acabou criando um clima tenso entre os dois artistas. Paula contou que, apesar dos esforços para agradar os fãs, o resultado não foi como esperado e a relação com o famoso nunca mais foi a mesma. "A gente fez o melhor que podia, mas as críticas foram muito pesadas", recordou.

O ponto de ruptura, no entanto, ocorreu quando Luan Santana faltou à gravação de um DVD onde os dois deveriam cantar juntos. Paula Fernandes revelou que ficou profundamente magoada com a ausência do cantor, que teria alegado estar evitando as críticas. "Me senti abandonada no altar", revelou . Desde então, os dois não mantêm mais nenhum contato.

Apesar de tudo, a famosa declarou que não guarda rancor e acredita que uma reconciliação deveria partir do artista. "Eu fui abandonada, mas águas passadas. Não guardo rancor de ninguém... Ele me deu bolo na gravação do DVD. Fiquei sozinha e 'shalow now'", disse com um toque de humor. Sobre um possível pedido de desculpas, a cantora foi enfática: "Na verdade, eu acho que nesse caso, tinha que partir dele, você concorda?", questionou.