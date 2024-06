Ex-BBB Anny celebra mudança para São Paulo com mensagem enigmática - Foto: Reprodução

Publicado 15/06/2024 13:09

Após conquistar o público com sua participação no BBB 24, Deniziane, ou Anny Ferreira, como vem sendo chamada, está pronta para uma nova etapa em sua vida. Neste sábado (15), a influenciadora compartilhou com seus seguidores que está se mudando para São Paulo com seu filho Lucca, de 2 anos. Em uma foto, ela apareceu no caminhão de mudanças, celebrando o novo começo.



Para marcar a ocasião, Anny citou a música "Em Busca da Minha Sorte", de Thiaguinho, em sua legenda no Instagram. "Hoje eu acordei com o pé direito. E resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar. O que é meu ninguém pode tirar", escreveu ela.



Com um sorriso no rosto e o filho nos braços, Anny completou na legenda: "Bora, São Paulo?". Os fãs logo reagiram com mensagens de apoio e carinho. "Já deu certo! Boa sorte nesse novo ciclo!", desejou uma fã. "Venham que SP já está esperando por vocês. Que sejam imensamente felizes e que sonhos se realizem!", declarou outra. "Você merece muitas coisas boas que eu tenho certeza que estão por vir ainda", enfatizou mais uma.



Natural de Esmeraldas, Minas Gerais, a ex-sister, de 29 anos, retornou ao interior do estado após sua eliminação do BBB 24. Desde então, viajou várias vezes a São Paulo e Rio de Janeiro para compromissos profissionais. Agora, a famosa está animada para finalmente estabelecer uma residência fixa na capital paulista, onde pretende construir uma vida nova.