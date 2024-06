Chris Brown fica preso em cabos e depende de resgate durante show - Foto: Reprodução

Chris Brown fica preso em cabos e depende de resgate durante showFoto: Reprodução

Publicado 15/06/2024 14:39

No último show de Chris Brown no Prudential Center em Newark, Nova Jersey, uma situação inusitada chamou a atenção dos fãs. Durante a performance da música “Under the Influence”, o cantor ficou suspenso por cabos no ar, necessitando de ajuda da própria equipe para ser resgatado.



Mesmo com contratempos, Chris Brown não interrompeu a música e continuou sua apresentação. O incidente foi registrado por uma fã e compartilhado nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde a gravação viralizou rapidamente.



Segundo relatos, o artista ficou suspenso por vários minutos até que a produção técnica providenciasse uma escada para resgatá-lo. Apesar de tudo, o momento tenso não afetou a energia do público, que continuou apoiando o artista e aproveitando a apresentação.



Nas redes sociais, o assunto repercutiu. "Ele foi uma fada", brincou uma seguidora. "Tadinho, ele foi tão profissional, um verdadeiro astro, te amo Chris", elogiou outro. "Adoro que ele tá com uma raiva danada da equipe pelo erro, mas pleno fazendo o show", reparou mais uma.