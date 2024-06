L7nnon presenteia os fãs ao resgatar o lado romântico no single 'Ibiza' - Divulgação / Matheus Gomes

Publicado 15/06/2024 16:28

O cantor L7nnon postou uma foto sem camisa nas redes sociais segurando um arranjo de flores, prometendo lançar uma nova música. No entanto, a atenção dos internautas se desviou do lançamento musical devido a uma enxurrada de comentários homofóbicos que a publicação recebeu. Entre os críticos, alguns famosos também não pouparam palavras.



Diversos internautas fizeram questão de criticar a imagem, com comentários como "Ah coe, Vitão começou assim (risos)" e "Pqp parece ensaio de mulher grávida". As reações maldosas ofuscaram o anúncio da nova música, evidenciando um preconceito ainda presente nas redes sociais. A foto, que poderia ser uma celebração da arte e da liberdade de expressão, virou alvo de ironias e ataques desnecessários.



Em resposta às críticas, L7nnon usou os stories para se manifestar de forma enigmática. "Hungria um dia me disse que quando a gente perde nossa verdade as coisas começam a dar errado, me orgulho da minha vitória, sigo focado na vida, acertar música é o mais fácil, manter a conduta no meio dessa falsidade que nos rodeia que é o mais difícil para alguns", escreveu o cantor, sugerindo uma indireta não só aos haters, mas também ao amigo Poze do Rodo, que criticou a postagem com um "Qual foi homem (risos)".



A má repercussão dos comentários homofóbicos levou diversas pessoas a defenderem L7nnon, incluindo a famosa artista Glória Groove. “O que eu acho mais hilário nos ‘grandes patrulheiros da masculinidade’ aqui nos comentários é: Pasmem! Quem pensa, enxerga e fala sobre sexo gay o dia inteiro são eles mesmos (risos). Obsessão?”, ironizou Glória. A declaração de Groove destacou a hipocrisia dos críticos e mostrou apoio ao cantor em um momento delicado.