Fãs culpam Nathalia Dill pela eliminação de Juliano Floss na Dança dos FamososFoto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 08:53 | Atualizado 17/06/2024 09:05

A jurada artística do Dança dos Famosos, Nathalia Dill, enfrentou uma enxurrada de críticas após a avaliação da valsa de Juliano Floss e Dani Duram neste domingo (16). A atriz, que deu nota 9,9 para a dupla por conta de uma cotovelada do tiktoker em sua professora durante a apresentação, foi acusada de ser a responsável pela eliminação do competidor.

Nathalia foi a primeira a comentar após a performance de Juliano e Dani. "Eu achei muito lindo, foi mágico. De repente tinha um príncipe e uma princesa. Foi muito bonito, foi doce também. Eu só vou dar 9,9 por causa da cotovelada que teve bem no início. Eu tenho que ser honesta, só por isso", explicou.



Os jurados técnicos também foram rigorosos em suas avaliações, apontando que a valsa estava fora da marcação de tempo. Ana Botafogo, no entanto, minimizou a cotovelada: "Para mim, essa batida não tem a menor importância. Isso acontece. Você foi em frente, é isso que a gente precisa fazer". Assim, a bailarina deu nota 9,5, enquanto Carlinhos de Jesus e Zebrinha avaliaram com 9,4 e 9,6, respectivamente. Já o ator Juan Paiva, também jurado, deu nota máxima.



Com a somatória, Juliano Floss acabou eliminado, totalizando 58,1 pontos, apenas um décimo a menos que Barbara Reis, que se salvou com 58,2 pontos. A eliminação gerou uma onda de indignação entre os fãs do influenciador. "Até quem entende falou que a cotovelada não interferia, e a que nada entende deu 9,9. Fala sério!", reclamou um seguidor. "Que nota desnecessária", disse outro. "9,9? Tá de sacanagem? Virou jurada técnica agora?", debochou mais um.