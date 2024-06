Nego do Borel - Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2024 09:29

Nego do Borel foi alvo de uma pegadinha inusitada de Fernando Rocha, conhecido por suas abordagens humorísticas no trânsito do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira (14), o influencer compartilhou em seu perfil oficial o vídeo do momento, que rapidamente gerou uma série de reações controversas entre os seguidores. A cena mostra um tapa na nuca do cantor, que estava na garupa de uma motocicleta.



O vídeo começa com Fernando se aproximando de uma moto que transportava dois homens. Sem hesitar, ele desfere um tapa na nuca do passageiro, sem saber que se tratava de Nego do Borel. Surpreso e confuso, o cantor imediatamente reclamou da agressão inesperada. "E aí, parceiro? Não faz isso não. [...] Tu quer foto comigo, tu tira, agora tu quer ficar de doideira?", questionou o artista, visivelmente irritado.



A resposta do influenciador não ajudou a acalmar a situação. Fernando Rocha, em tom de deboche, respondeu: "Apostei R$ 100 em tu. Apanhou pro MC Gui, não vai apanhar pra mim?". A brincadeira, que pretendia ser humorística, foi recebida com mista de risos e críticas. Alguns internautas acharam a situação engraçada, enquanto outros condenaram a falta de respeito e o comportamento agressivo.



Nos comentários do vídeo, o próprio famoso respondeu: "Brinca muito. Que loucura, um dia tu toma um atraso. Depois eu que sou o vilão do bagulho". Alguns seguidores também criticaram o influencer. No entanto, o próprio MC Gui provocou: "Qual é cara (risos) até de capacete ele sente um tapa", escreveu.