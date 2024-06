Ex-BBB Gizelly Bicalho expõe Felipe Neto e famoso se defende: 'Nunca' - Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 10:15

A ex-BBB e influenciadora Gizelly Bicalho causou alvoroço nas redes sociais ao publicar uma série de tuítes no X, antigo Twitter, neste fim de semana. Ela acusou um famoso de não cumprir a promessa de ajudar financeiramente e psicologicamente uma menina vítima de estupro até que completasse 25 anos. Logo depois, ela revelou que a pessoa em questão era Felipe Neto.



Gizelly, que também é advogada, criticou duramente Felipe Neto antes da conversa esclarecedora. "Sabe aquele influencer que prometeu dar educação e ajuda psicológica para a menina que foi estuprada em São Mateus/ES pelo tio até ela completar 25 anos? Em 2020? Então, até hoje ele NUNCA deu NADA! Até quando as pessoas vão se aproveitar de tragédias para se promover?", disparou.

Ao tomar conhecimento das postagens, o youtuber prontamente entrou em contato com Gizelly para esclarecer a situação. "Minha equipe tentou contato e não recebeu resposta. Eu postei na época implorando para que algum familiar me procurasse no e-mail, ninguém mandou nada", explicou.



Após a conversa, Gizelly atualizou os fãs: "Passei o número do dr. Patrick que cuida do caso desde 2020 e que representa a menina e sua família. Espero e acredito que agora o Felipe vai conseguir ajudar essa menina", revelou a ex-BBB. Felipe Neto teria reafirmado o seu compromisso de ajudar e pediu que Gizelly corrigisse as informações. "Eu NUNCA deixei de ajudar alguém que eu prometi ajudar. Nunca", garantiu.

