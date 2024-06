Nattan - Reprodução Instagram

Publicado 17/06/2024 11:22

O cantor Nattan agitou a internet ao comentar sobre uma pesquisa científica que revela os países com os maiores órgãos genitais masculinos. De acordo com o estudo, o Sudão lidera a lista com uma média de 17,95 cm, enquanto o Brasil ocupa a vigésima posição com 15,7 cm. A curiosidade dos internautas foi despertada, e Nattan não perdeu a oportunidade de brincar com o tema.



Ao compartilhar a lista, que traz “os 20 países com maior tamanho médio de pênis”, Nattan deixou claro que não se identifica com a média brasileira. “Acho que eu nasci no Sudão e me trouxeram para o Brasil”, brincou o artista, arrancando risadas de seus seguidores. A postagem rapidamente viralizou, gerando uma série de comentários dos internautas.



Os fãs do cantor não deixaram a piada passar em branco e encheram a publicação de respostas bem-humoradas. “Mas nele elas aceitam, não aceitam médio é quando a gente é liso, aí elas querem uma vara de tirar manga”, comentou um seguidor. Outro entrou na brincadeira e perguntou: “Bom dia, e abaixo do Brasil quais países são? Só pra ver um negócio aqui”.



Entre as diversas reações, não faltaram aqueles que aproveitaram para alfinetar o cantor. “Se [o Nattan] continuar bebendo do jeito que faz não adianta nada”, apontou mais um fã nas redes sociais.