Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 12:22

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert deixaram os fãs em alvoroço ao anunciar em suas redes sociais que revelarão um segredo do casal nesta terça-feira (18). "Amanhã vamos dividir com vocês algo que sempre ficou só entre nós", avisaram em um post conjunto. A revelação iminente causou grande agitação entre amigos e seguidores do casal.

Entre os seguidores, as especulações correram soltas: "Finalmente vão abrir o relacionamento? Obrigado, Brasil! Onde se cadastra?", comentou um fã. "Será que é um baby que vem por aí?", questionou outra. "Algo que sempre ficou entre vocês foi a beleza, né queridos!?", disse uma terceira. "Será que é o defeito que o Hilbert tem?", perguntou mais uma.



Nos comentários, famosos também se mostraram curiosos com a futura revelação do casal. "Ah, pronto. Já me deu asma de ansiedade", brincou a apresentadora Fernanda Gentil. A cantora Sandy mostrou seu apoio com um emoji apaixonado.

A história de amor entre Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert começou em 2002, quando ambos trabalhavam como modelos. No entanto, o ator já revelou que quem realmente os apresentou foi o roteirista da TV Globo Antonio Amancio. O famoso relembrou que o profissional tentou marcar um encontro entre eles diversas vezes, até que inventou uma desculpa para que ele entregasse fitas VHS na casa da loira.