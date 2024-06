Virginia, Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor - Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2024 21:08

Na noite desta segunda-feira (17), a influenciadora Virginia Fonseca emocionou seus seguidores ao compartilhar um novo vídeo do ultrassom de seu bebê, José Leonardo, que nascerá nos próximos meses. A publicação mostrou pela primeira vez o rostinho do pequeno, filho da famosa com Zé Felipe, deixando os fãs ansiosos e curiosos.



Durante o exame, a empresária registrou o momento em que o médico mostrava o rosto do bebê na tela, enquanto os familiares tentavam adivinhar se ele se pareceria mais com Maria Flor ou Maria Alice, as filhas mais velhas da influencer e do cantor.



Na legenda do vídeo, a apresentadora brincou com a semelhança do bebê. “José Leonardo para vocês, gente! Fica aí a dúvida, vai parecer Maria Alice ou Maria Flor?! Brincadeiras à parte, só desejamos que venha com muita saúde, que Deus abençoe", escreveu.



Nos comentários, Zé Felipe também demonstrou seu carinho pelo novo integrante da família. "Papai ama demais", garantiu o artista, recebendo inúmeras mensagens de apoio e felicitações dos seguidores. "Padrinho tá ansioso", revelou Hebert Gomes, assessor da empreendedora.