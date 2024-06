Juliano Floss manda suposta indireta a Nathalia Dill após eliminação - Foto: Reprodução

Publicado 18/06/2024 09:27

Na última segunda-feira (17), Juliano Floss utilizou suas redes sociais para desabafar sobre sua eliminação do 'Dança dos Famosos' do 'Domingão'. O influenciador, visivelmente abalado, afirmou que "nunca mais" quer ver o número nove, referindo-se à nota recebida da atriz Nathalia Dill, jurada da competição. A avaliação de Nathalia gerou grande polêmica, especialmente nas redes sociais.



Para quem não sabe, Nathalia Dill deu uma nota 9,9 ao tiktoker, alegando que ele havia dado uma cotovelada em sua parceira de dança, Dani Duram, durante a apresentação de valsa. Esse pequeno deslize resultou na eliminação do influenciador digital, que ficou fora da competição por apenas 0,1 ponto. Assim, a decisão da atriz foi alvo de muitas críticas dos fãs de Juliano.



Em resposta às críticas e como forma de defesa, Juliano postou um novo vídeo de sua apresentação, expressando sua frustração na legenda: "Eu nunca mais quero ver o número 9 na minha frente". O comentário foi interpretado por seus seguidores como uma indireta a Nathalia Dill, que atualmente protagoniza a novela 'Família é Tudo' na Globo. A atitude do influenciador dividiu opiniões na web.



Além de desabafar sobre a nota, o suposto affait de Marina Sena refletiu sobre sua trajetória no programa. Ele afirmou que a experiência foi transformadora e agradeceu à sua parceira, Dani Duram, pela paciência e dedicação. “Eu dancei, sangrei, chorei e conheci gente que vou levar para a vida toda”, escreveu. O influenciador também mostrou gratidão pelo carinho do público e o amor pela dança.