Ex-backing vocal de MC Daniel detona o falcão na web: 'Falso profeta' - Foto: Reprodução

Ex-backing vocal de MC Daniel detona o falcão na web: 'Falso profeta'Foto: Reprodução

Publicado 18/06/2024 08:49 | Atualizado 18/06/2024 09:11

O Marino Hit, ou Marin, ex-backing vocal de MC Daniel, fez um desabafo contundente sobre sua experiência com o cantor. Em um post que rapidamente viralizou, ele contou que compôs várias músicas para o famoso sem receber um centavo. A atriz Mel Maia, que já namorou o MC, curtiu a publicação, aumentando ainda mais a repercussão.



Marin revelou detalhes perturbadores sobre o comportamento de MC Daniel nos bastidores. Segundo ele, o Falcão do funk agrediu funcionários e tratava sua equipe de forma desrespeitosa. Além disso, o cantor teria falado mal de outros artistas como MC Ryan SP e MC Davi Paiva, supostamente considerando-se o melhor artista.



Em outro trecho de seu relato, o rapaz compartilhou que fez 450 shows com MC Daniel, recebendo inicialmente apenas R$50 por apresentação, com um aumento posterior para R$100. Considerando que o cachê de Daniel chega a R$80 mil, o backing vocal se sentiu profundamente injustiçado.

Além disso, ele ainda expôs promessas não cumpridas pelo funkeiro, incluindo o gerenciamento de sua carreira musical. Sentindo-se traído, ele desabafou que MC Daniel não passa de um “falso profeta”, e a "maçã podre" da família, defendendo a mãe do famoso.

As revelações chocaram os fãs e dividiram opiniões nas redes sociais. "Se a mel maia curtiu é pq aí tem… só acredito quando vir o IG rasgando o verbo ai se fosse a época do kevin", refletiu uma. "Ela ficou bem quietinha pós termino. O povo massacrando ela, acho que teve mais coisa que a gente sabe viu (risos) alguma ele aprontava", apontou outra. "Pra quem não conhece o Marin ele é de uma humildade incrível e nunca vi envolvido em nada! Conheço de bairro bem antes de mc Daniel… desconfie de quem quer ser amado por todo mundo o tempo todo", revelou mais uma.