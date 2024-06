André Luiz Frambach se declara para Larissa Manoela - Reprodução

Publicado 18/06/2024 16:10 | Atualizado 18/06/2024 16:10

Larissa Manoela, casada com o ator André Luiz Frambach, tem demonstrado seu desejo de ser mãe em um futuro próximo. Fontes próximas teriam confirmado que a atriz tem falado sobre engravidar em breve. Recentemente, a jovem recusou um papel na próxima novela das 18h da Globo, o que levantou suspeitas de que a decisão foi para não se comprometer com longos períodos de gravação.



Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, amigos da famosa revelaram que ela vem planejando uma gravidez. Inclusive, para ajustar sua rotina, a artista tem optado por trabalhos no cinema e streaming, que possuem agendas menos exigentes comparadas às novelas globais. Além disso, ela está se dedicando à sua agência de publicidade recém-criada, onde o principal nome é o dela mesma, mas com planos de agenciar outros grandes talentos.



Atualmente, Larissa está em cartaz com a peça "Noviça Rebelde" no Rio de Janeiro, cuja temporada termina neste fim de semana antes de seguir para São Paulo. A decisão de recusar a novela também foi influenciada pelo compromisso com o musical de três horas de duração. Em seu lugar na novela, foi escalada a apresentadora e atriz Maisa Silva, amiga de Larissa desde os tempos de "Carrossel".



Oficialmente casada com André desde dezembro passado, Larissa já morava com ele no Rio de Janeiro antes do casamento, após uma briga e rompimento com os pais. Recentemente, surgiram rumores de que a atriz estaria grávida, mas ela prontamente negou. No entanto, o desejo de ser mãe parece estar cada vez mais presente em seus planos futuros, ainda de acordo com a jornalista.