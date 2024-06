Maísa Silva e Silvio Santos - Foto: Reprodução

Maísa Silva e Silvio SantosFoto: Reprodução

Publicado 18/06/2024 13:06

Maisa Silva marcou presença no "Mais Você" desta terça-feira (18) e não escapou das perguntas curiosas de Louro Mané, o papagaio irreverente do programa de Ana Maria Braga. Antes mesmo de começar a atração, durante uma chamada nos intervalos do "Encontro", a atriz foi surpreendida com uma questão intrigante sobre Silvio Santos, seu ex-patrão.



O papagaio carismático não perdeu tempo e, cheio de elogios, anunciou a presença da artista no programa, destacando seu novo papel na próxima novela das seis da Globo, "Garota do Momento". “Olha só, a Ana Maria vai tomar café da manhã com Maisa! Essa lindeza, a mais nova contratada aqui da plim-plim”, declarou.



Durante a chamada, Louro Mané contou que Maisa está pronta para revelar tudo sobre seu papel inédito na TV, prometendo uma personagem completamente diferente de seus trabalhos anteriores. A interação entre a atriz e o papagaio foi marcada por risadas e expectativa para o que viria a seguir no programa matinal e na novela.



No entanto, o clima leve foi interrompido por uma pergunta inesperada: Louro Mané questionou Maisa sobre a intimidade do seu ex-patrão. “Mas Maisa, me conta uma coisa. O Silvio Santos usa peruca mesmo?”, questionou o papagaio, ao que a atriz chamou atenção: "Louro!". “Mas foi você que falou naquela vez”, rebateu ele em referência a um meme da artista quando ainda era criança.

pic.twitter.com/Taqo5yyX7p O Louro Mané perguntando para Maísa se o Silvio Santos usa peruca. #MaisVocê