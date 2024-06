Luísa Sonza encanta ao lado do namorado em meio a polêmica com ex - Foto: Reprodução

Luísa Sonza encanta ao lado do namorado em meio a polêmica com exFoto: Reprodução

Publicado 18/06/2024 12:21 | Atualizado 18/06/2024 12:22

Luísa Sonza brilhou nas redes sociais ao compartilhar momentos de intimidade ao lado de seu novo namorado, o médico português Luís Ribeirinho. Nesta terça-feira (18), a cantora mostrou um dia relaxante em um parque, onde posou de biquíni preto e compartilhou abraços com o amado, sem revelar o rosto dele nas fotos.



Nos cliques ensolarados, a famosa exibiu seu bronzeado com um lenço na cabeça, óculos escuros e bíquini preto enquanto curtia a companhia do amado à beira de uma lagoa. A cantora ainda aproveitou para divertir seus seguidores com memes relacionados ao sucesso de sua música "Sagrado Profano", que tem conquistado o público.



Evitado comentários sobre o namoro, a artista apenas revelou aos fãs que está preparando uma versão acústica da canção, prometendo novidades em breve. Os elogios não pararam de chegar nos comentários, onde admiradores destacaram tanto a beleza quanto o talento da artista.



Enquanto a diva pop curte sua nova fase amorosa, a polêmica envolvendo seu ex, Chico Moedas, continua agitando a internet. O influenciador protagonizou uma campanha que reacendeu discussões sobre seu antigo relacionamento com a cantora, causando revolta entre alguns fãs. Críticas à falta de empatia com Luísa Sonza surgiram nas redes sociais, refletindo a sensibilidade dos admiradores ao tema que, aparentemente, já é passado para a loira.