Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond, aponta 'mundo de ilusão' da webFoto: Reprodução

Publicado 18/06/2024 15:04

Mariana Goldfarb, de 32 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (18) para compartilhar uma reflexão sincera sobre a vida dos influenciadores digitais. Em um desabafo, a modelo destacou como a internet pode criar uma grande ilusão e enfatizou que sua vida não é um conto de fadas. A jovem também revelou que a terapia foi crucial para seu autoconhecimento e bem-estar.



"A análise me salvou. Não só a análise, mas tudo que eu escolhi ler, me informar, as rodas de conversa que eu tive com outras mulheres", iniciou. "Ainda mais trabalhando no que trabalho, que não é um meio onde eu possa ser totalmente, inteiramente quem eu sou, o tempo todo. Eu acho que ninguém em nenhuma profissão, né? A gente tem uma persona fora de quem a gente é", refletiu.



Mariana apontou a ilusão criada pelas redes sociais, onde a vida parece ser sempre glamourosa e perfeita. "O meu trabalho é num ambiente que é construído pra vocês acreditarem numa história, num glamour, num conto de fadas. E não é bem assim a vida. A minha, não posso falar pelos meus colegas... eu vejo tanta gente trabalhando nesse meio que é uma completa loucura!", afirmou.

Ela alertou para o perigo de acreditar nessa suposta realidade perfeita. "O pior é que muita gente que acredita existe essa vida perfeita, onde as pessoas estão sempre muito bem arrumadas, falam muito bem e estão muito felizes. Isso não é verdade. Todo mundo tem suas questões", ponderou.

A famosa então detalhou seu porto seguro. "Se eu não tivesse esse ambiente, não sei o que seria de mim. Acho que viveria num mundo de ilusão. A minha essência, o que eu considero de alto valor, muitas vezes não tem nada a ver com o meio em que transito", confessou. "Para não me sentir um peixe fora d'água no meu trabalho, preciso o tempo inteiro afirmar os meus propósitos", explicou ela, finalizando.