Fenômeno da música sertaneja, Ana Castela lança novo álbumFlaney Gonzallez / Divulgação

Publicado 18/06/2024 16:30

Nesta terça-feira (18), Ana Castela utilizou suas redes sociais para responder a uma crítica de uma internauta. A cantora postou um meme sobre uma vida social agitada, mas nem todos os internautas gostaram do conteúdo. Direta, ela deixou clara a sua liberdade de publicar aquilo com que se identifica.

No vídeo, a Boiadeira aparece dirigindo um carro, aparentemente bebâda, ao lado de Duda Bertelli. "Eu e minha amiga às 8 da manhã voltando para casa depois de ter bebido substâncias de procedência duvidosa, aprendido 4 novas línguas, conhecido 3 atores famosos e invadido a casa do Jorge e Mateus pedindo uma foto," escreveu.



Na legenda da postagem, a famosa brincou: "Dizem que eu sou cachaceiro, bom que já aproveitei para comprar o pão". No entanto, uma seguidora criticou o comportamento da cantora: “As crianças adoram vc! A rede social elas seguem também! Pense nisso!”, disparou. A famosa não deixou barato e respondeu que a responsabilidade de supervisionar o que as crianças assistem deve ser dos pais.



A namorada de Gustavo Mioto foi direta em sua resposta: “Mas nunca posto nada… Não dá pra deixar de postar coisas que eu acho engraçado por conta das crianças, quem tem que cuidar com o que as crianças olham são os pais! Rede social não é pra criança, pense nisso!”, afirmou a namorada de Gustavo Mioto. A resposta da cantora gerou apoio de muitos seguidores.

Nos comentários, diversos internautas defenderam Ana Castela. "Posta mesmo, miga, lugar de criança é brincando na rua, não com celular na mão," comentou uma seguidora. Outro internauta acrescentou: "Nem era pra crianças terem Instagram, gente, parem de militar". O episódio levantou uma discussão sobre a responsabilidade dos pais no monitoramento do conteúdo que seus filhos acessam na internet.