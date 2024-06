Guilhermina Guinle aciona polícia para retirar funcionária de casa - Foto: Reprodução

Publicado 18/06/2024 18:53

Nessa segunda-feira (17), o programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!, trouxe uma notícia bombástica envolvendo Guilhermina Guinle. Uma funcionária da atriz teria a acusado de expulsão injusta e falta de pagamento do FGTS. A colaboradora, que morava e trabalhava na residência do pai da famosa segunda a sábado, relatou que foi retirada à força após 26 anos de serviço.



De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, a funcionária cuidava de Luiz Eduardo Guinle, pai de Guilhermina, que faleceu em 3 de maio. Ela afirmou que era "amada" pelo empresário e considerada parte da família. No entanto, após o falecimento, Guilhermina teria acionado a polícia para removê-la do imóvel, alegando violação de domicílio. A colaboradora se sentiu injustiçada pela situação.



A polêmica se intensificou quando a funcionária, logo após a morte de Luiz Eduardo, foi informada de seu desligamento e, ao questionar sobre o FGTS, recebeu a resposta de que não teria direito ao benefício. Ela disse que, ao mencionar buscar auxílio jurídico, Guilhermina forçou a situação por vingança.



No dia 13 de maio, a assessoria jurídica de Guilhermina teria entrado em contato, ordenando que a funcionária deixasse a propriedade. Ao recusar sair sem seus direitos garantidos, a atriz chamou a polícia. A situação culminou com a funcionária sendo levada à delegacia, onde ambas as partes registraram queixas. A ex-colaboradora acusou Guilhermina e seu marido, Leonardo Antonelli, de calúnia, enquanto a atriz reforçou a violação de domicílio.



Antes do conflito chegar ao extremo, a funcionária pediu ajuda aos vizinhos pelo grupo do condomínio: “Gente, a Guilhermina Guinle, com o marido dela, mandou a polícia vir arrombar o apartamento, pra me tirar daqui de cima, do apartamento à força, pra me levar pra delegacia, depois de 26 anos cuidando do pai dela. Ela, pra não pagar os meus direitos trabalhistas, está agindo covardemente comigo. Se alguém puder vir aqui na porta eu agradeço”, escreveu.

Nas redes sociais, o assunto repercutiu. "Está explicado porque ela faz vilãs com tanta naturalidade", ironizou um internauta. "Resta a trabalhadora, sair da casa e procurar seus direitos trabalhistas", afirmou outra. "Ordinária", detonou um terceiro. Sempre achei essa atriz sem simpatia. Nem Fábio Júnior aguentou ficar muito tempo casado com ela", declarou mais uma.