Carlinhos Maia e a apresentadora Marcia DantasFoto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 08:48

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o humorista Carlos Alberto da Silva, conhecido como Carlinhos Mendigo, na tarde desta terça-feira (18/06). O comediante deve R$ 246,9 mil de pensão alimentícia ao filho Arthur, fruto de seu relacionamento com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck. A prisão repercutiu rapidamente nas redes sociais.



Durante a cobertura do caso no programa policial "Tá na Hora", do SBT, a apresentadora Márcia Dantas acabou cometendo uma gafe. "Gente, o humorista Carlinhos, que ficou conhecido pelo personagem Mendigo, você se lembra né? Ele vai passar por audiência de custódia porque foi preso em São Paulo. O motivo? Mais uma vez o Carlinhos Maia não pagou pensão!", declarou a jornalista, confundindo os dois comediantes.



Percebendo o erro, Márcia rapidamente se corrigiu: "Carlinhos Mendigo, perdão." O equívoco não passou despercebido e logo viralizou nas redes sociais, gerando risos e comentários. Carlinhos Maia, ao saber do incidente, compartilhou o vídeo em suas redes sociais e reagiu com bom humor: "Moça, não tenho filho não, esse é outro Carlinhos. Nem sou mendigo, moça."



A situação inesperada trouxe uma pitada de humor à notícia séria da prisão de Carlinhos Mendigo. A audiência de custódia deve decidir os próximos passos para o humorista, que agora enfrenta um desafio legal significativo devido à dívida de pensão alimentícia acumulada.