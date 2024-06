Clara Chia, Gerárd Piqué e Shakira - Foto: Reprodução

Publicado 18/06/2024 21:01

Clara Chía, namorada de Gerard Piqué, sofreu um revés significativo em ação que moveu contra o paparazzo Jordi Martin. O processo foi iniciado após o profissional vazar fotos do relacionamento da modelo, de 25 anos, com o ex-jogador em meio aos rumores de traição enquanto ele ainda estava casado com Shakira. A decisão da promotoria teria deixado a jovem abalada.

De acordo com o site 'BC', a namorada de Piqué teria saído do tribunal aos prantos e visivelmente revoltada com a decisão. Além disso, a modelo culpou Shakira por apoiar o paparazzo no processo. "Ela estava fora de seus exercícios normais", revelou uma testemunha à imprensa local, momentos após o ocorrido, referindo-se ao estado emocional de Clara Chía.

Gerard Piqué e a jovem chegaram de mãos dadas à Cidade da Justiça de Barcelona, em uma de suas raras aparições públicas, para o julgamento contra Martin. Clara tentou manter um perfil discreto, enquanto o ex-jogador exibiu sorrisos para a mídia antes de entrar no tribunal. A tensão do momento era palpável.

Inicialmente, Piqué teria tentado um acordo amigável com Jordi Martin para evitar o julgamento, mas o paparazzo recusou. "Hoje encontrei-me novamente num tribunal com Gerard Piqué e Clara Chia. Primeiramente, um dia muito intenso. Pude confirmar o ódio que o Sr. Piqué sente por mim por ter tirado a primeira fotografia do seu relacionamento com Clara e, além disso, pelo meu carinho e amor pela Shakira e toda sua família. Fico com sentimento muito positivo depois de ouvir a avaliação do Ministério Público solicitando minha absolvição gratuita", declarou.