Neymar Jr. e Luana Piovani - Foto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 09:32 | Atualizado 19/06/2024 09:35

Luana Piovani, de 47 anos, voltou a alfinetar Neymar, de 32, na manhã desta quarta-feira (19), após uma recente briga sobre a privatização das praias brasileiras. A atriz compartilhou uma publicação em suas redes sociais comparando o jogador brasileiro a Kylian Mbappé, de 25, destacando a diferença entre os dois atletas.



"A diferença entre um craque com consciência de classe e o Neymar. Mbappé, no meio de uma coletiva, dispara contra a extrema-direita da França. Já no Brasil, Neymar é garoto propaganda de milicianos", dizia a postagem compartilhada por Piovani. A crítica acentuou a disparidade entre as atitudes políticas de ambos os jogadores.



A nova alfinetada de Piovani em Neymar vem após Mbappé, capitão da seleção francesa, criticar a extrema-direita da França e incentivar os jovens a votar nas próximas eleições. "Precisamos de jovens nas urnas para garantir um futuro melhor", declarou Mbappé, em um movimento elogiado pela atriz.



No mês passado, Luana e Neymar se envolveram em uma briga pública. A discussão começou quando a atriz descobriu que Neymar apoia um projeto de emenda à Constituição que pode levar à privatização das praias brasileiras. Desde então, a troca de farpas entre os dois tem sido constante.

Luana Piovani detona Neymar e compara a Mbappé: 'Craque com consciência' Foto: Reprodução