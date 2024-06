Marrone - Reprodução Internet

Publicado 19/06/2024 11:36 | Atualizado 19/06/2024 11:37

O cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, segue internado no Hospital de Olhos CBCO, em Goiânia, após ser diagnosticado com glaucoma em estágio avançado. Segundo comunicado divulgado por sua equipe na última terça-feira (18), o artista passou por uma cirurgia de emergência e está se recuperando bem.



"Na última segunda-feira (17), Marrone, dupla com Bruno, passou por um procedimento cirúrgico de urgência. O cantor foi diagnosticado com estágio avançado de glaucoma em ambos os olhos. Em uma consulta de rotina, os médicos Dr. José Beniz Neto e Dr. Francisco E. Lima identificaram a gravidade do quadro. Marrone foi internado no hospital CBCO - Hospital de Olhos, onde foi operado e passa bem", afirmou a nota oficial.



Devido à cirurgia, o médico responsável pelo procedimento recomendou que Marrone se afaste de seus compromissos profissionais por pelo menos 15 dias, período durante o qual ele será reavaliado. No entanto, vale destacar que, durante esse tempo, Bruno continuará realizando os shows da dupla sozinho, garantindo que a agenda não seja afetada.



"O médico responsável pelo procedimento é o cirurgião Dr. Francisco E. Lima, que pediu afastamento do cantor nos próximos 15 dias, quando passará por uma nova avaliação. Nenhum show será cancelado, Bruno seguirá cumprindo a agenda da dupla", encerrou o comunicado, tranquilizando os fãs sobre a continuidade dos eventos programados.