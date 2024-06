Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 19/06/2024 11:04 | Atualizado 19/06/2024 11:19

Anitta, de 31 anos, utilizou as redes sociais para discutir a decisão de usar sua influência em pautas políticas. Nesta quarta-feira (19), a cantora alertou os fãs sobre a PEC que prevê anistia para irregularidades cometidas por partidos políticos, explicando seu posicionamento de maneira enfática.



"As redes sociais são a nossa voz, e a voz do povo é realmente a única forma de mudar a política. Quando a gente se une, une as nossas redes, a gente consegue fazer a diferença... a gente tem que chamar a atenção para esses assuntos importantes. Não é só usar a internet para ver bunda, peito e foto de biquíni, que também adoro postar, e meme. São essas pessoas que definem nosso futuro, e nosso futuro não é só bunda, peito e meme. Tem também esses outros lados, é um pouquinho de cada coisa. Então, vamos ficar ligados", declarou Anitta.



Esta não é a primeira vez que a famosa utiliza sua visibilidade para se posicionar sobre questões relevantes. A artista já se manifestou sobre discussões ambientais e de gênero durante debates públicos e votações de projetos de lei e emendas, mostrando seu comprometimento com causas importantes.



Durante a pandemia, a cantora promoveu lives com a advogada Gabriela Prioli para aprender mais sobre política e engajar seus seguidores. Nas eleições de 2018, Anitta tomou uma atitude firme ao afirmar que só faria fotos com fãs que apresentassem o título de eleitor, incentivando a participação ativa na política.