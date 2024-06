Bia Miranda completa 20 anos - Reprodução/Instragram

Publicado 19/06/2024 15:51 | Atualizado 19/06/2024 15:59

Menos de duas semanas após o nascimento de Kaleb, seu primeiro filho com DJ Buarque, Bia Miranda já retomou suas dancinhas, algo que sempre fez parte de sua rotina. No entanto, a influenciadora tem enfrentado críticas nas redes sociais pela sensualidade de suas coreografias pós-parto. A ex-Fazenda não deixou barato e respondeu a uma das haters, expondo mensagens enviadas pelo suposto namorado da crítica.



"Ela não sabe se expressar de outra forma. Nota dó", comentou uma internauta no Instagram, tentando desmerecer a influencer. A resposta da filha de Jenny Miranda foi direta: "Dó eu tenho de você. Vai no seu direct, amor. Te mandei um print do teu presente de Deus me mandando mensagem", disparou. A famosa então resolveu que não ia parar por aí.

A polêmica se intensificou quando Bia compartilhou a mensagem recebida pelo homem, onde ele dizia: "Delícia. Te pego todo dia, Diaba", declarou o rapaz no direct da ex-Fazenda, chocando muitos seguidores. A famosa aproveitou a oportunidade para alertar mulheres sobre os perigos de julgarem umas às outras baseadas em publicações nas redes sociais.

De acordo com a mãe de Kaleb, ela pegou o caso da hater de exemplo para mostrar que às vezes quem aponta o dedo tem muito a esconder. Além disso, ela deixou claro que há sempre um risco ao julgar outra mulher nas redes sociais sem sequer conhecê-la.



Essa não foi a primeira vez que Bia enfrentou críticas por suas danças. Pouco antes de entrar em trabalho de parto, a influenciadora foi acusada de romantizar a gravidez ao postar vídeos dançando funk. Na época, ela explicou que a dança a ajudou na dilatação, negando qualquer intenção de glamourizar a gestação. Apesar das ofensas, ela continua a defender seu direito de se expressar, às vezes com supostas indiretas em seus vídeos de dancinhas.

Bia Miranda detona hater: 'Seu presente de Deus me manda mensagem' Foto: Reprodução