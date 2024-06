Rafa Kalimann - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 19/06/2024 12:39

Rafa Kalimann virou assunto nas redes sociais ao afirmar que evita dizer a palavra "desgraçada" nos bastidores de "Família É Tudo", novela da Globo. Em entrevista ao podcast “E você?”, ela explicou: “Tem palavra que não consigo falar na minha vida. Tem uma palavra [que quer dizer] sem graça, o oposto de graça, uma pessoa que não tem a graça de Deus. Não gosto, é muito pesada”.

Após a repercussão, Rafa se pronunciou nas redes sociais para evitar distorções sobre sua postura profissional. “Só para não ficar interpretado de forma equivocada, não vou deixar que seja distorcido meu compromisso com meu trabalho”, disse a influenciadora. Ela afirmou que teve "preguicinha" de esclarecer inicialmente, mas achou importante abordar o assunto.

Para ilustrar sua posição, Rafa compartilhou um vídeo com a colega Ana Hikari nos bastidores da produção. “Não é superstição. Tem uma palavra que eu não falo, não gosto, para mim é pecado falar essa palavra. Tem no texto e, quando bato texto com ela, eu troco por 'abençoada'. Eu troco, mas na hora falo. Vou falar não, fica trazendo coisa ruim”, explicou.

Interpretando a vilã Jéssica, que trama contra a personagem Electra (Juliana Paiva), Rafa Kalimann mostrou como leva a questão a sério. Ela também postou um vídeo pedindo ao colega Raphael Logam para dar três batidinhas na madeira ao dizer “desgraçada”. “Às vezes, quando acaba a cena e eu falei a palavra, eu bato. É isso, a vida tem que ser mais leve. Vocês problematizam tudo também, não é?”, concluiu.