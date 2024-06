Arthur Aguiar testa leite materno para curar infecção nos olhos e diverte seguidores - Foto: Reprodução

Arthur Aguiar testa leite materno para curar infecção nos olhos e diverte seguidores Foto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 16:45

Arthur Aguiar, de 35 anos, está enfrentando uma infecção nos olhos e resolveu seguir uma dica inusitada para tratar a inflamação. Após receber sugestões de seguidores, o ator decidiu aplicar leite materno nos olhos, fornecido pela namorada Jheny Santucci, de 24 anos, que deu à luz Gabriel em fevereiro. Sem comprovação científica, Arthur, que está com a pálpebra inchada, comentou nas redes sociais: "Tô tentando tudo que eu posso pro terçol sair."

Em um vídeo no Instagram, Arthur explicou a situação de maneira bem-humorada. "Recebi várias mensagens falando pra passar no meu terçol leite da Jheny porque falaram que era bom e não sei o quê lá. Ela concordou e eu peguei o celular pra filmar, mas ela pediu pra eu deitar na cama pra eu poder pingar. Ela tá achando que é colírio, que ela vai apertar o peito e cair. É só colocar no meu dedo", contou ele, rindo enquanto mostrava a cena.

O ator e Jheny estão juntos desde março do ano passado, após reatarem o namoro no Réveillon. Eles anunciaram a gravidez em setembro e tiveram Gabriel em fevereiro. Apesar de terem passado alguns meses separados, o casal parece mais unido do que nunca, compartilhando momentos divertidos e íntimos com seus seguidores. O ex-BBB já é pai de Sophia, fruto do casamento anterior com Maira Cardi.