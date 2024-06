Filipe Ret - Reprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024

Filipe Ret surpreendeu seus mais de dez milhões de seguidores ao compartilhar, nesta quarta-feira (19), um momento inusitado nas redes sociais. O cantor, que estava comemorando seu 39º aniversário, optou por usar um cigarro de maconha no lugar das tradicionais velas de aniversário. A atitude não passou despercebida e gerou uma onda de críticas nas redes sociais.



Em seus stories do Instagram, o famoso aparece ao lado da namorada, a influenciadora Ágatha Sá, e de alguns amigos, que cantavam “parabéns para você”. A gravação começa no exato momento em que o rapper saca o cigarro de maconha, popularmente conhecido como baseado, e tenta acendê-lo com um isqueiro. O registro rapidamente se espalhou pela internet, provocando diversas reações dos internautas.



Nas redes sociais, a maioria dos internautas expressaram sua insatisfação com a atitude do rapper. “Quase quarentão com atitude de moleque de 20 kkk”, apontou um seguidor. “Coitado acha que isso é divertido, no final é só um passo para o abismo”, afirmou outra. “O cara tem 39 anos e é igual adolescente de 15 anos quando fuma maconha pela primeira vez e faz disso toda a sua personalidade”, criticou mais uma.



Vale lembrar que, no final de 2023, Filipe Ret já havia revelado em entrevistas que enfrentou um período de vício em cocaína e bebidas alcoólicas, além de uma luta contra o tabagismo. Apesar das críticas, as atitudes do cantor seguem refletindo a personalidade de quem não tem medo de enfrentar polêmicas.