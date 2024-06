Felipeh Campos revela o motivo de Maya Massafera não falar em público - Foto: Reprodução

Felipeh Campos revela o motivo de Maya Massafera não falar em públicoFoto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 19:09 | Atualizado 19/06/2024 19:18

Durante sua participação no podcast “Pode Tudo e Mais um Pouco”, dos apresentadores Felipe Folli e Flavio Melloh, o jornalista Felipeh Campos fez comentários polêmicos sobre a voz de Maya Massafera. Segundo ele, a cirurgia de feminilização vocal pela qual a influenciadora passou não teve sucesso. O comunicador ainda afirmou que a voz está fraca e diferente após o procedimento, que teria sido realizado com um médico no Paraná.

"Quando você faz a cirurgia de feminilização de voz, a tua voz fica linear. Então, você nunca mais vai gritar, você nunca mais vai ter... a tua voz, ela não vai sofrer nenhuma emoção mais. Então, se você quiser gritar, você não vai gritar. Se você falar, não vai conseguir, entendeu? Então, assim, ela ficou linear, ok? Ok. Só que o que eu ouço e o que me passam de informação é que ela não está curtindo essa voz", revelou o jornalista.



Aproveitando o tema, Felipeh Campos fez uma crítica mais ampla. "Ela vai passar, inclusive, por uma outra avaliação para ver se existe a possibilidade de refazer essa cirurgia. Agora, se eu fosse a Maia, eu ficaria realmente com essa voz, porque se já não deu certo, isso dá indício que não vai dar bom. Ela vai acabar ficando muda. Então, assim, vamos parar, né? Vamos parar com isso", opinou ele.

Em relação à influenciadora ter passado mal após alguém gravar sua voz e supostamente ameaçar publicar, Felipeh não teve papas na língua: "Eu não acredito nessa história, eu não consigo acreditar. Até porque tudo que a gente está vendo da forma como está se desenhando, ela não é a única travesti do Brasil. Ela quer ser a única? Cadê a história de Léo Aquila? Cadê a história de Nanny People? De Silvete Montilla?", questionou.

Por fim, o apresentador seguiu mencionando outras figuras trans conhecidas e criticou a famosa. "Cadê todas essas que abriram caminho para que ela chegasse? Agora ela quer chegar só de bonita, de cabelão, cheia de grife, como se as outras não tivessem existido? [...] Nada contra a Maia, mas contra sim esse papel chinfrim que ela tá fazendo", declarou.

"Se ela passou por tudo isso pra chegar agora, falar que eu sou mulher, pra fazer esse papelzinho chinfrim que ela tá fazendo, me desculpa, era melhor ter ficado de Mateus", disparou ele, finalizando. As falas geraram um burburinho nas redes sociais, provocando uma resposta imediata de Maya nos comentários. “Eu não estava preparada pra voltar, eu só voltei pra poder falar a verdade. Por vontade própria eu não teria voltado ainda”, rebateu a influenciadora. Ela já admitiu que, em alguns momentos, sua voz falha e não consegue falar nada.