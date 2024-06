Namorada de Babal teria criticado Emily Garcia por faltar em audiência - Foto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 20:59

Nesta quarta-feira (19), a Cris Monteiro, namorada de Babal Guimarães, causou alvoroço ao compartilhar um desabafo que internautas interpretaram como uma indireta para Emily Garcia. A polêmica surgiu no dia em que deveria ocorrer uma audiência de conciliação referente ao processo que a ruiva move contra a morena, na qual a influenciadora supostamente não compareceu.

Em seus stories no Instagram, Cris detalhou sua manhã agitada. "Caí da cama hoje, tive que acordar cedo, compromisso. Porque eu, graças a Deus, eu cumpro com os meus compromissos. Diferente de certas pessoas", declarou a influenciadora, em um tom percebido como irônico. Seus seguidores rapidamente ligaram a mensagem à ausência de Emily na audiência.

Nas redes sociais, o assunto dividiu opiniões. “A assessoria da emily já se pronunciou e disse que ela não era obrigada a comparecer, poderia ser representada por um advogada”, afirmou uma fã. “Tatua na testa amiga: ‘Eu só apareço por causa da Emily Garcia’”, ironizou outra. “A Emilly tem um compromisso mais importante que é acompanhar o filho na festa da escola dele, ela ia perder o tempo dela olhando pra tua cara”, detonou mais uma.

Vale destacar que a Emily Garcia também surgiu nos stories pela manhã para mostrar os preparativos para a festa junina na escolha do filho Miguel, de quase 3 anos. O garoto é fruto do relacionamento com Babal Guimarães e surgiu ao lado da famosa como um verdadeiro caipira em um registro combinando com o filho.