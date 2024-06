Gracyanne Barbosa e Belo - Reprodução

Gracyanne Barbosa e Belo Reprodução

Publicado 20/06/2024 08:53 | Atualizado 20/06/2024 09:34

Uma suposta namorada de Belo vem afirmando em entrevistas ter se relacionado com o cantor por quase quatro anos. Além disso, ela revelou que teria sido perseguida por Gracyanne Barbosa devido ao envolvimento. Porém, este colunista conversou com a musa fitness e revela com exclusividade os bastidores dessa história.

Conforme revelado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, uma senhora chamada Luciana Picorelli desabafou sobre as dificuldades que teria enfrentado por causa do suposto namoro com Belo, especialmente um suposto episódio doloroso envolvendo Gracyanne Barbosa. “Fui perseguida, mesmo após muitos anos”, garantiu.

No entanto, a mulher do artista negou as acusações. “Agora quando saiu [a matéria] achei até que era loucura”, iniciou a famosa, surpresa com a revelação da desconhecida. “Eu sabia que existia alguém, quando eu levei a culpa [ de ser o pivô da separação de Belo e Viviane Araújo] e de forma idiota me calei, achando que não podia falar da relação de terceiros. Mas não era ela (risos)”, afirmou.

Gracyanne então deu a entender que Belo se envolveu com outra mulher quando estaria com Viviane, mas não Luciana. “Era outra”, garantiu. Além disso, ela também negou que tenha perseguido. “Nunca expulsaria alguém. Não tenho o que falar de verdade. A menina que eu sabia [que tinha sido namorada de verdade] foi lá em casa, não era ela, e Belo disse que namorava ela”, admitiu Gracyanne desmentindo que Luciana Picorelli tenha sido namorada do pagodeiro.

Por fim, a musa fitness negou recordar com detalhes da “verdadeira” mulher que se envolveu com o artista. “Nem lembro o nome, morena nesse perfil, muito bonita. Ela foi em casa com a mãe e eu os deixei lá conversando e fui treinar”, revelou.

Para quem não acompanhou, Luciana afirmou que realmente viveu um relacionamento com o cantor. A mulher que se intitula “ex-namorada de Belo”, ainda afirmou ter sido expulsa de um evento na quadra da Mangueira, em 2012, a pedido de Gracyanne. “Eu fui entrevistá-la, mas a assessoria dela pediu para eu sair para não constrangê-la. Saí de lá aos prantos, me sentindo extremamente humilhada”, contou.

Xii, será que alguém foi pego na mentira?