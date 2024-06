Ex-mulher Jaca surge aos prantos após sofrer um AVC aos 38 anos - Foto: Reprodução

Publicado 20/06/2024 12:34

Dayane Cristina, mais conhecida como Mulher Jaca, surpreendeu seus seguidores ao revelar que sofreu um AVC. A notícia foi compartilhada na madrugada desta quinta-feira (20), quando a famosa explicou que está sedada desde domingo. Em um relato emocionante, Dayane mostrou-se profundamente abalada pela situação.



Nos stories do Instagram, a ex-dançarina detalhou o ocorrido. “Só dão valor quando estamos aqui”, começou, mostrando-se no leito do hospital. “Nem sei como dar essa notícia pra vocês. Sempre estressada, querendo ganhar o mundo, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pois é, meu povo. Tive um AVC com 38 anos”, disse, visivelmente emocionada.



Dayane refletiu sobre a fragilidade da vida, dizendo: “A vida é uma merd*. A gente trabalha tanto, tanto, tanto pra conquistar as coisas e, quando conquista, não tem saúde”. Ela contou que os sintomas começaram no sábado (15), com dormência nas mãos e dificuldade para respirar. “Tenho que fazer fisioterapia, agora meu lado esquerdo parou completamente, tô arrastando a perna”, revelou.



Após dias sedada, Dayane compartilhou sua experiência assustadora. “Eu tô sedada desde domingo. Eu só lembro que a minha perna tava tremendo muito, não consegui mais me controlar, tive uma convulsão e senti algo na minha cabeça estourando. Eu acordei ontem achando que fosse domingo”, relatou. Em um desabafo emocionado, ela pediu que seus seguidores valorizassem a vida e confessou: “A única coisa que eu sinto mais falta é dos meus bichinhos [...] quero é sair daqui e abraçar eles”.



Recentemente, Dayane havia compartilhado a conquista da cidadania americana. Ela foi dançarina de MC Créu ao lado de Andressa Soares, a Mulher Melancia, e de Ellen Cardoso, a Moranguinho. Após se casar com um americano, ela deixou a carreira e mudou-se para Miami, onde tem vivido desde então.