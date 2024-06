Web aponta torta de climão entre Blogueirinha e Lucas Guimarães - Foto: Reprodução

Web aponta torta de climão entre Blogueirinha e Lucas GuimarãesFoto: Reprodução

Publicado 20/06/2024 10:54

Durante a última edição do “Podcats”, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, a presença da Blogueirinha teria gerado um clima tenso que não passou despercebido pelos internautas. Em diversos momentos da entrevista, usuários apontaram suposta tensão entre a convidada e os apresentadores, levando a uma série de comentários nas redes sociais.

Em um dos trechos que repercutiu nas redes sociais, Blogs pede que deixem ela comentar algo enquanto o marido de Carlinhos Maia tenta expor seu ponto. “Eu vi, eu assisto a sua entrevista”, começou Lucas, interrompendo fala da influencer. “Deixa eu terminar, deixa eu terminar”, enfatizou ela, não permitindo que o apresentador prosseguisse com o raciocínio.

“Tá, mas depois eu vou abrir o parênteses e você pode terminar”, respondeu o famoso aos risos. “Não, mas é que ela acabou de perguntar”, reforçou Blogs, soando alterada. “É porque talvez eu devia te ajudar na sua resposta” explicou ele. “Não preciso de ajuda. Quando eu precisar de ajuda eu vou te pedir”, rebateu ela.

As falas dos famosos dividiram opiniões na web, com alguns defendendo e outros criticando a influenciadora. “Lucas de fato ficou desconfortável mas de fato esse é um personagem da Blogueirinha. Tem pessoas que realmente não sabem lidar com o personagem e tudo bem”, explicou uma seguidora. “Ainda não entenderam o personagem”, apontou outra.

Ainda houve quem discordasse da abordagem da Blogueirinha. “Tá faltando educação na personagem”, brincou uma fã. “Até hoje não entendi o motivo do sucesso desse personagem”, confessou outro. “Não consigo acha "massa" esse ‘personagem’”, revelou mais um.