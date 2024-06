Isabelle e Matteus do BBB 24 - Divulgação/Globo

Isabelle e Matteus do BBB 24Divulgação/Globo

Publicado 20/06/2024 10:28 | Atualizado 20/06/2024 12:04

Na madrugada desta quinta-feira (20), Isabelle Nogueira utilizou suas redes sociais para publicar uma homenagem ao namorado, Matteus Amaral, que completou 28 anos. A cunhã-poranga do Boi Garantido não poupou palavras para descrever seu amor e admiração pelo parceiro, com quem iniciou um romance ainda no BBB 24. Em um post nos Stories do Instagram, Isabelle se declarou apaixonadamente.



"Hoje é o dia do nascimento desse ser humano lindo. E que alegria eu tenho em celebrar esse dia com você meu amor. Gratidão por ter você no meu caminho!!!", escreveu ela, emocionada. A declaração continuou com votos de bênçãos e sucesso para o namorado. Ela ressaltou as qualidades de Matteus, destacando sua natureza sonhadora, prestativa e de coração bom.



"Que Deus abençoe sua vida, seus sonhos e planos. Você é um homem sonhador, prestativo, proativo e de coração bom. Parceiro, excelente filho, neto, irmão e amigo. Deus tem planos lindos para você e grandes coisas o Senhor fará na sua vida! Que Deus seja contigo sempre. Em breve estaremos juntos. Feliz vida, feliz novo ciclo, feliz aniversário, lindo da minha vida", completou.



Enquanto celebra seu aniversário, o gaúcho também enfrenta uma polêmica. Nesta última quarta (19), o Ministério Público Federal (MPF) recebeu uma denúncia contra ele, feita pelo ativista social Antonio Isuperio. A denúncia refere-se à autodeclaração de Matteus como pessoa negra, pelo sistema de cotas raciais, no curso de Engenharia Agrícola do Instituto Federal Farroupilha (IFFar).

Isabelle se declara a Matteus em meio à polemica de cotas raciais Foto: Reprodução