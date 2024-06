Anitta - Reprodução do Instagram

Publicado 20/06/2024 11:54 | Atualizado 20/06/2024 11:58

Anitta, com mais de 64 milhões de seguidores no Instagram, recentemente usou suas redes sociais para criticar a PEC 9/2023, proposta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP/AL). A emenda buscava perdoar multas de partidos que não cumpram as cotas de mulheres, negros e indígenas nas candidaturas. Agora a famosa comemorou vitória ao ver a PEC sendo retirada de pauta.

"Essa PEC visa perdoar a multa dos partidos que não colocam a porcentagem exigida de mulheres, negros e indígenas em seu partido para candidatura. O único partido que não está interessado nessa PEC é o PSOL", afirmou a cantora recentemente.

A famosa ainda repercutiu a declaração da deputada federal Talíria Petrone (PSOL/RJ), que criticou Lira, dizendo que ele "passou de todos os limites" ao pautar a PEC 9 e chamou a proposta de "mais um ataque à mulher".

Já nesta quinta-feira (20), Anitta comemorou a notícia de que a PEC 9/2023 foi retirada de pauta. "A PEC 9 que mencionamos ontem nos stories foi retirada de pauta. Mais um respiro para as mulheres, negros e indígenas que tem que ocupar cada vez mais espaço na política", celebrou a artista.

A cantora finalizou sua mensagem com um apelo à perseverança na luta por direitos iguais. "Se pronunciar é importante. Não é fácil acordar todos os dias tendo que lutar pelo mínimo de dignidade que é direito de todos. Mas jamais podemos desistir de querer o justo", concluiu.

Anitta celebra vitória após expor PEC polêmica: 'Lutar pelo mínimo' Foto: Reprodução